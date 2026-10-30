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MHP'den 'muhtarlık' iddialarına yalanlama: Kaldırmak değil güçlendirmek istiyoruz

MHP'den 'muhtarlık' iddialarına yalanlama: Kaldırmak değil güçlendirmek istiyoruz

18:23, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:34, 30/10/2026, Cuma
AA
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MHP'den 'muhtarlık' iddialarına yalanlama: Kaldırmak değil güçlendirmek istiyoruz
Devlet Bahçeli'nin 7 yıl önce muhtalar hakkındaki açıklamaları 'muhtarlıklar kaldırılacak' şeklinde çarpıtıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Devlet Bahçeli, muhtarlıkların kaldırılması için kanun teklifi verecek' iddialarını yalanladı. "Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik hiçbir kanun teklifi, hiçbir çalışması bulunmamaktadır." diyen Durmaz, "Muhtarlarımızın görev ve yetkilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve mahalli hizmetlerin yürütülmesinde daha etkin bir konuma kavuşturulmalarını son derece önemli görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Durmaz, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da mahalli idareler seçimleri öncesinde yaptığı değerlendirmelerin bazı art niyetli çevrelerce kasıtlı bir şekilde saptırılarak, "Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması için kanun teklifi verdi" gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik başlıklarla servis edildiğini belirtti.

Bu nedenle konuya açıklık getirmek adına açıklama yapmanın zaruretinin doğduğunu belirten Durmaz, "Özellikle ifade etmek isteriz ki
Milliyetçi Hareket Partisinin, muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik hiçbir kanun teklifi, hiçbir çalışması bulunmamaktadır.
Kaldı ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 15 Haziran 2019'da İstanbul'da muhtarlarımızla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlıkların kaldırılmasının söz konusu olmadığını açık ve kesin bir dille ifade ederek bu konudaki yaklaşımını hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur
." değerlendirmesinde bulundu.
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"Muhtarlıkların kaldırılmasının istendiği yönündeki algı art niyetli bir çarpıtmadır"

Bahçeli'nin toplantıda, "Bizim bu değerlendirmelerimizi maalesef istismar edenler oldu. Bilhassa muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden yalancılar süreç içinde boy gösterdi. Altını kalın olarak çizmek isterim ki, muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, olmamıştır, buna da asla gerek olmayacaktır." sözleriyle net bir şekilde konuyu kapattığını anımsatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 yıl önce yapılan değerlendirmelerin, Sayın Genel Başkanımızın aynı dönemde kamuoyuna açık biçimde ifade ettiği görüşleri dikkate alınmaksızın bugün yeniden tartışmaya açılması ve muhtarlıkların kaldırılmasının istendiği yönünde bir algı oluşturulması art niyetli bir çarpıtmadır. Milliyetçi Hareket Partisinin yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı, milletimizin iradesini ve mahalli idarelerin demokratik temsil niteliğini esas alan mevcut kurumları ortadan kaldırmayı değil, onların hizmet kapasitesini, etkinliğini ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan bir anlayışa dayanmaktadır."
Muhtarlık müessesesinin yalnızca idari bir birim yahut mevzuatla tanımlanmış bir görev alanından ibaret olmadığını vurgulayan Durmaz,
"Muhtarlık, Türk milletinin köklü devlet geleneği içerisinde mahalli temsilin, toplumsal dayanışmanın ve vatandaşla devlet arasındaki doğrudan ilişkinin önemli kurumlarından biridir. Muhtarlarımız, yaşadıkları mahallenin ve köyün yalnızca seçilmiş temsilcileri değil, aynı zamanda o yerleşim yerinin hafızasını taşıyan, vatandaşlarımızın sevincini ve kederini paylaşan, ihtiyaçlarını bilen, sorunlarını ilgili makamlara ulaştıran ve çözüm arayışlarında sorumluluk üstlenen kıymetli kamu görevlileridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhtarlarımızın görev ve yetkilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve mahalli hizmetlerin yürütülmesinde daha etkin bir konuma kavuşturulmalarını son derece önemli görmekteyiz."
açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

"İddiaları gündeme taşıyanları gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz"

Eleştiri hakkı ile gerçeği çarpıtmanın, haber vermek ile olmayan bir gelişmeyi yaşanmış gibi göstermenin birbirinden tamamen farklı hususlar olduğunu belirten Durmaz, "Özellikle kamuoyunu doğrudan ilgilendiren, binlerce muhtarımızın görevini ve milyonlarca vatandaşımızın mahalli temsilini konu alan böylesine önemli bir meselede, haberlerin gerekli araştırma ve doğrulama süreçlerinden geçirilmeden yayımlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Üstelik bu tür haberler, yalnızca bir siyasi partiye veya onun Genel Başkanına ilişkin yanlış bir kanaat oluşturmakla kalmamakta, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren muhtarlarımız arasında gereksiz endişelere, vatandaşlarımız nezdinde ise bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan basın ve yayın kuruluşlarını, haberlerini yeniden gözden geçirmeye, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP ve Bahçeli'nin muhtarlık müessesesine ilişkin yaklaşımında herhangi bir belirsizliğin bulunmadığının altını çizen Durmaz, şunları kaydetti:

"Bizler, muhtarlarımızı yerel demokrasimizin kıymetli temsilcileri, devletimizle milletimiz arasındaki güçlü bağın önemli unsurları ve toplumsal dayanışma kültürümüzün taşıyıcıları olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin gündeminde muhtarlıkların kaldırılması değil, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesi ve muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunabilecek imkanlara kavuşturulması vardır. Hiç kimsenin, geçmişte yapılmış açıklamaları bağlamından kopararak, gerçekte bulunmayan kanun teklifleri üzerinden muhtarlarımızı ve aziz milletimizi yanlış yönlendirmesine müsaade edilemez."


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Başlıklar :MHPSadir DurmazDevlet BahçeliMuhtarlık
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