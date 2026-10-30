MHP'den 'muhtarlık' iddialarına yalanlama: Kaldırmak değil güçlendirmek istiyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Devlet Bahçeli, muhtarlıkların kaldırılması için kanun teklifi verecek' iddialarını yalanladı. "Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik hiçbir kanun teklifi, hiçbir çalışması bulunmamaktadır." diyen Durmaz, "Muhtarlarımızın görev ve yetkilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve mahalli hizmetlerin yürütülmesinde daha etkin bir konuma kavuşturulmalarını son derece önemli görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Durmaz, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da mahalli idareler seçimleri öncesinde yaptığı değerlendirmelerin bazı art niyetli çevrelerce kasıtlı bir şekilde saptırılarak, "Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması için kanun teklifi verdi" gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik başlıklarla servis edildiğini belirtti.
"Muhtarlıkların kaldırılmasının istendiği yönündeki algı art niyetli bir çarpıtmadır"
Bahçeli'nin toplantıda, "Bizim bu değerlendirmelerimizi maalesef istismar edenler oldu. Bilhassa muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden yalancılar süreç içinde boy gösterdi. Altını kalın olarak çizmek isterim ki, muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, olmamıştır, buna da asla gerek olmayacaktır." sözleriyle net bir şekilde konuyu kapattığını anımsatan Durmaz, şöyle devam etti:
"İddiaları gündeme taşıyanları gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz"
Eleştiri hakkı ile gerçeği çarpıtmanın, haber vermek ile olmayan bir gelişmeyi yaşanmış gibi göstermenin birbirinden tamamen farklı hususlar olduğunu belirten Durmaz, "Özellikle kamuoyunu doğrudan ilgilendiren, binlerce muhtarımızın görevini ve milyonlarca vatandaşımızın mahalli temsilini konu alan böylesine önemli bir meselede, haberlerin gerekli araştırma ve doğrulama süreçlerinden geçirilmeden yayımlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Üstelik bu tür haberler, yalnızca bir siyasi partiye veya onun Genel Başkanına ilişkin yanlış bir kanaat oluşturmakla kalmamakta, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren muhtarlarımız arasında gereksiz endişelere, vatandaşlarımız nezdinde ise bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan basın ve yayın kuruluşlarını, haberlerini yeniden gözden geçirmeye, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MHP ve Bahçeli'nin muhtarlık müessesesine ilişkin yaklaşımında herhangi bir belirsizliğin bulunmadığının altını çizen Durmaz, şunları kaydetti:
"Bizler, muhtarlarımızı yerel demokrasimizin kıymetli temsilcileri, devletimizle milletimiz arasındaki güçlü bağın önemli unsurları ve toplumsal dayanışma kültürümüzün taşıyıcıları olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin gündeminde muhtarlıkların kaldırılması değil, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesi ve muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunabilecek imkanlara kavuşturulması vardır. Hiç kimsenin, geçmişte yapılmış açıklamaları bağlamından kopararak, gerçekte bulunmayan kanun teklifleri üzerinden muhtarlarımızı ve aziz milletimizi yanlış yönlendirmesine müsaade edilemez."