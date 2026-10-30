Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyası liderleriyle samimi sohbet
Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralan Türkiye’nin ev sahipliğindeki buluşmada liderler aile fotoğrafı çektirirken, Erdoğan’ın konuklarıyla sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.
'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla gerçekleştirilen zirvede Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı.
Ülke liderleri zirveye katıldı
Zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Azerbaycan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zirveye katılmadı.
Toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde konuk liderler Beştepe'de resmi akşam yemeğinde bir araya geldi, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışına katılarak fidan dikti.
Bugün ise Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı öncesinde liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
Ülke liderleriyle sohbet arası
Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki salonda bir araya geldiği ülke liderleriyle sohbet etti.
Türk dünyası arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı değerlendirilen samimi sohbet anlarına dair görüntüler ise medyaya yansıdı.
Zirvede ayrıca ticaret, Orta Koridor, enerji, dijital dönüşüm ve kültürel iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.