Birlik ve beraberlik buluşması

Türk Dünyası'nın kalbi Ankara'da atıyor: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle konuk devlet başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.