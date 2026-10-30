Birlik ve beraberlik buluşması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Fidan Dikimi Töreni ve Malazgirt Gösteri Merkezi’nde Kültürel Program’a katıldı.
Programa, Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.
Togg limuzinlerle Beştepe Millet Ormanı’na gelen liderler, buradaki Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Türk dünyasının birlik ve beraberliğini simgeleyen fidanlar dikti. Erdoğan’a fidan dikimi sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti. Liderler, gösterileri izledikten sonra parkta bulunan Orhun Yazıtları’nın minyatürü önünde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. Tören, liderlerin Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı gezmesinin ardından sona erdi. Bu tarihi buluşmaya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmadı.