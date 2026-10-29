DMM’den İsrail seçimleri iddialarına yalanlama
17:37, 29/10/2026, Perşembe
AA
İsrail'deki seçim
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İsrail’deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.
İletişim BaşkanlığıDezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
"İddialar tamamen asılsız"
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
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