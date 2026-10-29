Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev Külliye’de görüştü

Özgür Özel 'İBB sorusuna' küplere bindi: Yakacağım kendimi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında İBB'nin geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Özel’e, İBB’nin AK Parti’ye geçmesi ihtimalinin ortaya çıkması durumunda Yeni Parti’nin CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı soruldu. Sosyal medyada da bu yönde benzer sorularla karşılaştığını belirten Özel, kendisine sürekli “Hazır mısınız? Ne yapacaksın?” şeklinde sorular yöneltildiğini ifade ederek, “Yakacağım kendimi! Sosyal medyada soruyorlar, ‘Hazır mısınız? Ne yapacaksın?’ falan filan. Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.