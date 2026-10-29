Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev Külliye’de görüştü
15:19, 29/10/2026, Perşembe
AA
Şevket Mirziyoyev - Recep Tayyip Erdoğan
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için Ankara’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de karşılandı. İkili görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar için imza töreni düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev ile görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak.
Gündem
Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan’dan Türkiye’ye 548 firari getirildi
Gündem
Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim mesajı: Kardeşlik vurgusu