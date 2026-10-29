09:13, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:28, 29/10/2026, Perşembe
Biga’da sokaklar göle döndü vatandaş oltasını attı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Göle dönen sokakta bir vatandaşın oltayla balık tutmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından kentte etkisini artıran yağış, Biga’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sokakların göle döndüğü bölgede bir vatandaşın suya olta atması ise dikkat çekti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
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