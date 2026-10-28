Gümüşhane'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

'Acemi değiliz' diyerek yardımı reddetti iki dakika sonra kaza yaptı

Bursa'da arızalı motosikleti için uzatılan yardım elini "Acemi değiliz" diyerek geri çeviren kadın sürücü, bu diyalogdan sadece iki dakika sonra kaza yaptı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan motosiklet kazası, trajikomik bir diyaloğun hemen ardından saniye saniye kameralara yansıdı. Kemal Bengü Caddesi'nde seyir halinde olan Yasemin Koç, motosikletinin aynası ve gaz kolundaki arıza nedeniyle yolda zor anlar yaşamaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu sırada durumu fark eden duyarlı bir başka motosiklet sürücüsü, Koç'a yaklaşarak yardım teklifinde bulundu. Ancak özgüveniyle dikkat çeken kadın sürücü, "Acemi değiliz" diyerek bu iyi niyetli teklifi geri çevirdi ve arızalı aracıyla yoluna devam etti. Bu ilginç diyaloğun üzerinden henüz iki dakika geçmişti ki beklenen son gerçekleşti. Arızalı motosikletinin kontrolünü kaybeden Koç, kaza yaparak yere düştü. Şans eseri burnu bile kanamadan kazayı atlatan sürücünün yaşadığı o anlar, az önce yardım teklifini reddettiği diğer sürücünün kask kamerası tarafından baştan sona kaydedildi.