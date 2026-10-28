Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda özel güvenlik görevlisinden vatandaşa tekmeli saldırı: O anlar kamerada

İstanbul'un en yoğun toplu taşıma aktarma noktalarından biri olan Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı girişinde, özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

Durak girişinde başlayan sözlü tartışma, tarafların geri adım atmaması üzerine kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında görevini unutan özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye sert bir şekilde tekme attı. Güvenlik görevlisinin fiziksel müdahalesi üzerine duraktaki hareketlilik ve gerilim iyice tırmandı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olayı gören vatandaşlar ve diğer durak kullanıcıları tarafları ayırmak için hızla araya girdi. Çevredeki vatandaşların arbedeyi sonlandırmak için güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu anlar ve yaşanan şaşkınlık cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; güvenlik görevlisinin tekme attığı anlar ile kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşların görevliyi engellemek için sarf ettiği yoğun çaba net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.