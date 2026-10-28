'Acemi değiliz' diyerek yardımı reddetti iki dakika sonra kaza yaptı

Kadıköy'de otobüste biber gazlı saldırı: Nefessiz kalan yolcular karakola sığındı

İstanbul Kadıköy'de bir otobüste kadın yolcuya vuran şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Kapalı alanda zehirlenme tehlikesi geçiren yolcular karakola sığınarak şikayetçi oldu. İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı mevkisinde seyreden bir halk otobüsünde yaşanan kadına şiddet ve biber gazlı saldırı, yolculara korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre, otobüste seyahat eden bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kadın yolcuya vurdu. Kadına yönelik bu şiddete sessiz kalmayan otobüsteki diğer yolcular, duruma anında müdahale ederek şüphelinin araçtan inmesini istedi. Gelen sert tepkiler üzerine iyice köşeye sıkışan ve diğer yolcularla kavgaya tutuşan gözü dönmüş saldırgan, çantasından çıkardığı biber gazını doğrudan otobüsün içine sıktı. Kapalı alanda hızla yayılan gaz nedeniyle nefes almakta zorlanan ve boğulma tehlikesi geçiren yolcular, şoförün kapıları açmasıyla can havliyle kendilerini dışarı attı. Oluşan kaos ortamından faydalanan şüpheli hızla kaçarak izini kaybettirirken, otobüsten inen mağdur yolcular yakındaki karakola sığınarak saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olayın failini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.