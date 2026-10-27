460 bin sarmalı dev kazan

Antalya'da konteynerleri parçalayıp kule vinci deviren hortum 4 can aldı

Antalya'da 4 işçiye mezar olan ölümcül hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şantiyeyi vuran felaketin, saniyeler önce bir seyir terasını yerle bir ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen ve şantiye alanındaki işçi konteynerlerini savurarak 4 kişinin ölümüne neden olan ölümcül hortumun dehşet verici boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan felakette, devrilen konteynerlerden dışarı savrulan 2 işçi olay yerinde, 2 işçi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Tonlarca ağırlıktaki dev kule vinci bile oyuncak gibi deviren yıkıcı fırtınanın hemen öncesine ait yeni görüntüler ise felaketin gücünü gözler önüne serdi. Hortumun, şantiyeyi vurmadan saniyeler önce Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinlenme tesisini adeta yuttuğu ortaya çıktı. Görevli personelin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde; masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerlerinin havada uçuştuğu ve çalışanların büyük bir panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, çevredeki binaların zarar görmediği, bu yıkıcı gücün sadece şantiye alanını vuran çok dar kapsamlı bir "hücresel hortum" olduğu belirtildi.