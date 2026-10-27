00:38, 27/10/2026, Salı
Edirne'de alışılmışın dışında manzara: İşlek caddede atıyla gezdi
Edirne'de atına binerek kentin en işlek caddelerinde gezintiye çıkan kadın, vatandaşları şaşkına çevirdi. Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde atıyla ilerleyen kadını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar esprili yorumlarda bulundu.
Edirne'de bir kadının atıyla kent merkezinde dolaşması renkli görüntülere sahne oldu. İpsala ilçesinden aldığı atla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezintiye çıkan kadın, çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
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