Beşiktaş - Başakşehir: 2-0
20:51, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:59, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Dusan Vlahovic'in Hamza Güreler ile mücadelesi
Beşiktaş, Başakşehir’i Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek derbi haftasını 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar puanını 18’e yükseltirken, Başakşehir 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan kaydetti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada kazanan Beşiktaş, puanını 18'e yükselterek zirve yarışında önemli bir adım attı. Başakşehir ise 11 puanda kaldı.
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Üç yıldız forma giyemedi
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncu formasından uzak kaldı.
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ, Başakşehir müsabakasında görev yapamadı.
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Başlıklar :Süper LigBeşiktaşBaşakşehir