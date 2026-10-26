Galatasaray’dan Fenerbahçelileri kızdıran gönderme: Taraftarların tepkisini çekti
21:21, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:16, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı kırmızılı takımın yapmış olduğu bir gönderme, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.
Mücadelede ilginç bir gönderme detayı ortaya çıktı.
Galatasaray, skorboardlarda Fenerbahçe’yi 3 yıldızlı olarak kullandı.
Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği logoda yıldız yer almazken, sarı lacivertliler sosyal medyada ise 5 yıldız kullanıyor.
Galatasaray’ın, Fenerbahçe’yi 3 yıldızlı olarak kullanması sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
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