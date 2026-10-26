Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde daha 16. saniyede ortalık karıştı

Galatasaray - Fenerbahçe CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki var mı, GS - FB derbisi canlı skor...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.