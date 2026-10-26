Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde daha 16. saniyede ortalık karıştı
21:48, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:52, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbiye gerginlik damga vurdu. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin henüz 16. saniyesinde iki futbolcu arasında tansiyon bir anda yükseldi.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, henüz ilk dakikası dolmadan yaşanan gerginlikle gündeme geldi.
Karşılaşmanın 16. saniyesinde Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyonun ardından tartışmaya başladı.
Fenerbahçeli futbolcunun Abdülkerim'in üzerine yürümesiyle tansiyon yükselirken iki takımın oyuncuları araya girerek gerginliğin büyümesini engelledi.
Hakem Atilla Karaoğlan ortamın yatışmasını bekledi. Daha sonra Lukaku ve Abdülkerim Bardakcı'yı uyaran Karaoğlan, karşılaşmanın devam etmesini sağladı.