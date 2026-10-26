Galatasaray - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç
16:55, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon oynanan maçtan kare.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta saat 21.30’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev derbi, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 9. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. VAR'da İspanyol Carlos del Cerro Grande olacak.
Fenerbahçe'de Nathan Ake, Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise eksik bulunmuyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe:Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku.
GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeSüper Lig