Yabancı kuralında tarihi karar: O futbolcular artık yerli sayılacak

Zorlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





“Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız.Ve bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 'Türk Devletleri Futbol Kupası' olacaktır. Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak ve güçlendirecek ortak bir e-ticaret platformunun da kurulması konusunda mutlaka sağlanmış durumdadır.”