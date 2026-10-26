Yabancı kuralında tarihi karar: O futbolcular artık yerli sayılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılmasının planlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.
Türk futboluna ilişkin planlanan yeni uygulama hakkında bilgi veren Zorlu, Türk devletlerinin futbolcularının karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde değerlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde geçen hafta futbol federasyonlarının bir araya geldiğini aktaran Zorlu, planlanan uygulamayla Türk dünyasındaki yeteneklerin ülkeler arasında daha kolay değerlendirilebilmesinin amaçlandığını söyledi.
Zorlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız.Ve bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 'Türk Devletleri Futbol Kupası' olacaktır. Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak ve güçlendirecek ortak bir e-ticaret platformunun da kurulması konusunda mutlaka sağlanmış durumdadır.”