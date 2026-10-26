Caner Erkin'den Fenerbahçeli yıldıza: "Eleştirilmesi normal"

Caner Erkin, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun taraftarlarla ilişkisine de değindi. Derbinin milli futbolcu için kendisini yeniden kabul ettirme fırsatı olabileceğini belirten Erkin, top kayıpları nedeniyle yapılan eleştirilerin de futbolcunun oyun tarzıyla bağlantılı olduğunu savundu.





Erkin, şu ifadeleri kullandı:





"Kerem'in protestolardan kesinlikle çok etkilendiğini düşünüyorum. Derbi onun için taraftarla barışmak adına büyük bir fırsat. Kerem biraz dağınık ve zorlayan bir oyuncu. Asist yaptığı, gol attığı zamanlar var ama oyun karakteri gereği çok top da kaybedebiliyor. Büyük takım oyuncusu bu kadar top kaybettiğinde eleştirilmesi normal."