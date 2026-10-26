Caner Erkin'den Fenerbahçeli yıldıza: "Eleştirilmesi normal"
Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin’den derbi öncesi dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Tecrübeli futbolcu, maçın ilk dakikalarına işaret ederken sarı-lacivertlilerin hücum hattı ve Kerem Aktürkoğlu’nun taraftar tepkilerinden nasıl etkilenebileceği hakkında da konuştu.
Caner Erkin, bu akşam oynanacak dev derbi öncesinde iki takımın oyun planını değerlendirdi.
Maçkolik'e konuşan Caner Erkin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray karşısında nasıl bir oyun ortaya koyabileceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir yüksek baskıyı maç geneline yayamadığını söyleyen Erkin, Galatasaray'ın ise önde baskıyla oynamasını beklediğini ifade etti.
Erkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fenerbahçe derbiyi deplasmanda oynayacak. Çok baskılı ya da önde basan bir oyun sergileyeceğini sanmıyorum çünkü bunu uzun süredir yapmıyor. Nadiren, maç içinde üç-beş dakikalık bölümlerde yapıyor ama bütün sezona yayılmıyor. Galatasaray'ın ise önde baskı yaparak oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe daha geride bekleyerek oynayacaktır"
Eski futbolcu, karşılaşmanın başlangıcında Galatasaray'ın kuracağı baskının maçın gidişatını belirleyebileceğini dile getirdi. Erkin'e göre Fenerbahçe'nin bu bölümü gol yemeden atlatması büyük önem taşıyor.
Caner Erkin, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin özellikle maçın başındaki Galatasaray baskısında ayakta kalmayı başarabilmesi lazım. Eğer Galatasaray bu dakikaları gol bularak geçmeyi başarabilirse taraftarlarının da desteğiyle maç çok farklı noktalara gidebilir ancak Fenerbahçe bu dakikaları aşıp bir de gol bulursa üzerlerindeki baskı tamamen Galatasaraylı futbolculara geçecektir."
Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncularının yerleşimi konusunda da görüşlerini aktaran Caner Erkin, orta sahadaki fiziksel gücün artırılabileceği farklı bir diziliş önerdi. Erkin, hücumdaki oyuncu tercihleriyle ilgili şunları söyledi:
"Yaratıcı oyuncu olarak Greenwood, Vedat'ın ya da Lukaku'nun yanında kullanılabilir. İrfan kenara alınabilir veya Oğuz solda oynatılabilir. Böylece orta sahadaki güç artırılabilir. İrfan forvet arkasında, Greenwood sağda, Oğuz da solda kullanılabilir çünkü Kerem solda, Greenwood sağda, İrfan da bu düzende oynarsa orta sahanın gücü düşüyor."
Caner Erkin, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun taraftarlarla ilişkisine de değindi. Derbinin milli futbolcu için kendisini yeniden kabul ettirme fırsatı olabileceğini belirten Erkin, top kayıpları nedeniyle yapılan eleştirilerin de futbolcunun oyun tarzıyla bağlantılı olduğunu savundu.
Erkin, şu ifadeleri kullandı:
"Kerem'in protestolardan kesinlikle çok etkilendiğini düşünüyorum. Derbi onun için taraftarla barışmak adına büyük bir fırsat. Kerem biraz dağınık ve zorlayan bir oyuncu. Asist yaptığı, gol attığı zamanlar var ama oyun karakteri gereği çok top da kaybedebiliyor. Büyük takım oyuncusu bu kadar top kaybettiğinde eleştirilmesi normal."