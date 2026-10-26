Abdülkerim Bardakcı'dan derbiye saatler kala Fenerbahçe'ye olay gönderme
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Abdülkerim Bardakcı'dan rakibine göndermeli bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'deki dev derbi öncesinde heyecan tavan yaparken, Galatasaray'ın milli stoperi ve kaptanı Abdülkerim Bardakcı'dan dikkat çeken bir maç günü paylaşımı geldi.
RAMS Park'ta oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Instagram hesabından bir gönderi paylaşan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı tribünlerin klasikleşen tezahüratına yer verdi. Bardakcı, paylaşımının sonunda "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" şarkısını kullandı.
Milli futbolcunun ezeli rakiplerine göndermede bulunduğu bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlardan da büyük etkileşim topladı.