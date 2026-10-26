Derbiye scout akını: Premier Lig devi Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızı izleyecek

Galatasaray - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde bu akşam saat 21.30’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlığını atlatan sağ bek Mert Müldür'ün bu akşam takıma geri dönme ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ise Portekizli yıldız Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.