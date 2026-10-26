Derbiye scout akını: Premier Lig devi Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızı izleyecek
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde olacak. Kritik randevu öncesinde tribünlerde yer alacak yabancı gözlemcilerin kimleri takip edeceği belli oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesinde transfer iddiaları gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Aston Villa karşılaşmasındaki bireysel performansıyla İngiliz ekibinin dikkatini çekmişti. İddiaya göre Aston Villa, söz konusu maçın ardından Oğuz Aydın'ın durumuyla ilgili bilgi aldı.
İngiliz ekibinin, milli futbolcuyu bu akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de izlemek üzere RAMS Park'a temsilci göndereceği öne sürüldü.
Derbide takip edilecek isim yalnızca Oğuz Aydın olmayacak. İddiaya göre Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov da karşılaşmada gözlem altında tutulacak.
Son haftalardaki performansıyla dikkat çektiği belirtilen Batrakov'un Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdiği ifade ediliyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin, oyuncunun performansını yakından takip etmek isteyen gözlemciler için önemli bir fırsat olacağı öne sürülüyor.