Son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.



