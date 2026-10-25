Galatasaray - Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler
Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.
Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, sarı-lacivertli ekip ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları belli oldu.
Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Sallai, Torreira, Lemina (Sara), Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.
Ederson, Semedo, Kojo Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.