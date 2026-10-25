Galatasaray - Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.

Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, sarı-lacivertli ekip ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri

Derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları belli oldu.

Galatasaray muhtemel 11'i:

Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Sallai, Torreira, Lemina (Sara), Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

Ederson, Semedo, Kojo Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

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