Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç saatleri değişti

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı arttı. Türkiye'de saatler geri alınmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kalan karşılaşmaların başlama saatleri de yeni düzene göre şekillendi.

MAÇLAR 20.45 VE 23.00'TE

Saat farkının değişmesiyle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri de belli oldu. İki temsilcimizin karşılaşmaları 20.45 ve 23.00 saatlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü

4 Kasım 2026: Liverpool – Fenerbahçe | 20.45

25 Kasım 2026: Shakhtar – Fenerbahçe | 23.00

9 Aralık 2026: LASK – Fenerbahçe | 23.00

20 Ocak 2027: Fenerbahçe – Villarreal | 20.45

27 Ocak 2027: Atletico Madrid – Fenerbahçe | 23.00

Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü

3 Kasım 2026: Galatasaray – Stuttgart | 20.45

24 Kasım 2026: Galatasaray – Aston Villa | 20.45

8 Aralık 2026: AEK – Galatasaray | 23.00

19 Ocak 2027: Galatasaray – Feyenoord | 20.45

27 Ocak 2027: PSG – Galatasaray | 23.00

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