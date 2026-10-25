Süper Lig devleriyle anılıyordu: O lige fazla geldi! 15 maçta 13 gol attı
MLS'te Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Fransız yıldız, ligde çıktığı 15. maçında 13. golünü kaydederek gol yollarındaki etkisini sürdürdü.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Antoine Griezmann, MLS'te de gollerine devam ediyor.
Orlando City formasıyla etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, ligdeki 15. maçında fileleri havalandırmayı başardı.
Fransız yıldız, böylece MLS'teki gol sayısını 13'e yükseltti. Maç başına gole yakın bir ortalama yakalayan Griezmann, hücumdaki üretkenliğiyle takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
15 maçta 13 gol!
Antoine Griezmann'ın MLS'teki performansı, taraftarların ve futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Orlando City formasıyla çıktığı 15 maçta 13 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, golcü kimliğini ABD'de de ortaya koyuyor.