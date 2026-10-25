Olağanüstü gol, olağanüstü gol sevinci: Frikik sonrası sahanın ortasında tam 11 takla attı
12:14, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:19, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Ordu 1. Amatör Lig'de Korgan Belediyespor forması giyen Osman Ismak, attığı frikik golünün ardından yaptığı kutlamayla gündeme geldi. Başarılı futbolcu, gol sevincini art arda 11 takla atarak yaşadı.
Ordu 1. Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada Korgan Belediyespor'un futbolcusu Osman Ismak, attığı frikik golüyle dikkat çekti.
Serbest vuruştan fileleri havalandıran futbolcu, golün ardından sıra dışı bir kutlamaya imza attı.
Ismak, gol sevincini art arda 11 kez takla atarak yaşarken bu anlar izleyenlerin ilgisini çekti.
Görüntüler dikkat çekti
Frikik golünün ardından gerçekleştirdiği akrobatik kutlamayla öne çıkan Osman Ismak'ın görüntüleri, amatör liglerde yaşanan renkli anlara bir yenisini ekledi.
Genç futbolcunun peş peşe attığı 11 takla, golün önüne geçen anlardan biri oldu.
İşte o gol sevinci...