Galatasaraylı yıldız yine antrenmanda yok: Okan Buruk düşünceli
11:48, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 11:57, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk'u üzen gelişme.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da yıldız isim antrenmana çıkamadı. Salonda tedaviyle geçiren başarılı futbolcunun son durumuna bakılacak.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yıldız isim Barış Alper Yılmaz henüz takımla çalışamadı.
Lille maçı sonrası ağrıları artan ve dinlendirilen milli oyuncu son antrenmanda takımda ayrı bir şekilde salonda çalıştı. Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgiye göre; Barış Alper Yılmaz'ın yapılacak son kontrollerin ardından bu akşam gerçekleşecek idmanda yer alması bekleniyor.
Spor
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