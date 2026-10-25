Galatasaraylı yıldız yine antrenmanda yok: Okan Buruk düşünceli

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında herkesin unuttuğu o maç: Tarihi kavga ve 17 futbolcuya dev ceza

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 117 yıla ulaşan rekabeti, birçok ilginç olaya sahne oldu. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, tarihlerinde yarın 407. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki mücadele saat 21.30'da RAMS Park'ta yapılacak. İki takımın bir asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.