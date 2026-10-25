İsmail Kartal’dan dev derbi öncesi ortalığı karıştıracak sözler: Galatasaray taraftarını kızdırdı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamayla gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, takımını nasıl motive edeceğini ve derbiyi nasıl kazanacağını bildiğini belirterek sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde tansiyon yükselirken İsmail Kartal'ın sözleri dikkat çekti.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, derbiye ilişkin iddiasını ortaya koyarken geçmişteki galibiyetlerini de hatırlattı.
İsmail Kartal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Takımı nasıl motive edeceğimi ve nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. Gittim, 10 kişiyle de yendim. Yine gideceğiz ve yine kazanacağız."
Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken mesaj
İsmail Kartal'ın özellikle "10 kişiyle de yendim" sözleri öne çıktı. Tecrübeli teknik adamın bu ifadeleri, derbi öncesinde futbol gündeminde tartışma yaratabilecek mesajlar arasında yer aldı.
Fenerbahçe cephesinde hedef, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak olurken Kartal'ın iddialı açıklaması derbi heyecanını daha da artırdı.