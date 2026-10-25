Eski Fenerbahçeli korner kullanırken yardımcı hakeme vurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Meksika Ligi'ndeki kritik mücadelede eşine az rastlanır bir an yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen eski Fenerbahçeli yıldız, hemen yanında duran yardımcı hakemin ayağına takılarak yere kapaklandı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Meksika ekiplerinden Monterrey'de sürdüren Diego Rossi, Chivas karşılaşmasında yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi.
Tecrübeli futbolcu, maçın 43. dakikasında korner kullanmak isterken yardımcı hakeme çarparak yere düştü. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Diego Rossi'den talihsiz çarpışma
Meksika futbolunda Monterrey ile Chivas arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli Diego Rossi, mücadelenin 43. dakikasında takımının kazandığı korner vuruşunu kullanmak için topun başına geçti.
Orta açmak üzere hareketlenen Rossi, kendisine oldukça yakın konumda bulunan yardımcı hakemin ayağına çarptı. Dengesini kaybeden Uruguaylı futbolcu, çarpışmanın ardından yerde kaldı.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Karşılaşma sırasında yaşanan talihsiz olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Rossi'nin korner vuruşu öncesinde yardımcı hakemle çarpışarak yere düşmesi, futbolseverlerin dikkatini çekti.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Diego Rossi, kariyerini Meksika temsilcisi Monterrey'de sürdürüyor.