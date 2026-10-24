İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu: Konuşmasını tamamlayan adayın kürsüden inişini engellediler

"Hoşgörü maskesi ardında tahammülsüzlük": Salonda tansiyon fırladı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen seçim maratonunda, meslektaşlarının desteğini isteyen başkan adaylarının hitapları sürerken kürsü önünde organize bir gerginlik yaşandı. Dinç'in konuşmasının bitimini hedef alan grup, paçavralar açarak sloganlar attı ve aday heyetinin geçişini kapatmaya kalkıştı.

Yaşanan arbedenin ardından sert bir açıklama yayımlayan Bağımsız Avukatlar Grubu, sergilenen eylemi "sözde sevgi ve hoşgörü söylemi arkasına sığınan organize bir tahammülsüzlük" olarak niteledi. Yapılan açıklamada; farklı bir fikre tahammül edemeyip adayın konuşma sonrası kürsüden ayrılmasına dahi engel olmaya çalışanların iki yüzlü bir tavır sergilediği belirtilerek, genel kurul iradesinin ve meslek vakarının bu tür provokasyonlarla baskılanamayacağı vurgulandı.