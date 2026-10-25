Trabzonspor'da 5 isim Rize deplasmanında yok
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekipte mücadele öncesinde 5 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor, deplasmanda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.