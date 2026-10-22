Beşiktaş - Crystal Palace CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında evinde bu akşam saat 22.00’de Crystal Palace’ı konuk ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı izleme linki ve TRT kesintisiz canlı yayın ekranı haberimizde.