Salah’tan 1 gol 1 asist: Trabzonspor Konferans Ligi’nde Hearts’ı 2-0 mağlup etti | ÖZET
21:41, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:42, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor Konferans Ligi 2. haftasında evinde Hearts'ı 2-0 mağlup etti
UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Trabzonspor evinde Hearts’ı konuk etti. Muhammed Salah’ın 1 gol 1 asist yaptığı maçta bordo-mavililer rakibini 2-0 mağlup etti. Trabzonspor - Hearts maç özeti haberimizde.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında evinde Hearts’ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Muhammed Salah ve Franculino’dan geldi. Trabzonspor - Hearts maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor - Hearts maç özetini izlemek için
UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
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Başlıklar :TrabzonsporHeartsKonferans Ligi