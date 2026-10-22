Erling Haaland'ın Call of Duty itirafı gündeme bomba gibi düştü: "Hayatımda boyunca…"
Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ın Call of Duty itirafı gündeme bomba gibi düştü. Gol rekorlarını altüst eden 26 yaşındaki dünya yıldızı, popüler savaş oyunundaki tarzıyla herkesi şaşırttı.
Manchester City forması giyen Erling Haaland, futbol dışındaki hayatında oynadığı Call of Duty oyunuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Oyundaki taktiğini anlatan Norveçli yıldız, rakiplerinin tepkisini çeken bir oyun tarzını benimsediğini söyledi.
Haaland, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca pusarak oynayan biri oldum. Herkesin sinir olduğu, o nefret edilen oyuncu tam olarak benim."
Haaland'ın oyun tercihi gündem oldu
Futbol sahalarında attığı gollerle tanınan Haaland, bu kez oyun dünyasındaki tercihiyle gündeme geldi.
Call of Duty'de rakiplerini bekleyerek oynamayı tercih ettiğini belirten yıldız futbolcunun sözleri, oyunseverlerin ilgisini çekti.