Milli yıldızdan Cristiano Ronaldo golü! Kimse onu göremedi (VİDEO)
20:09, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:12, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Zeki Çelik'in Rennes'e attığı gol
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Juventus evinde Rennes’i konuk ediyor. Maçın 5. dakikasında milli yıldız Zeki Çelik savunma arkasına sızarak nefis bir gole imza attı. Golü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Juventus, sahasında Rennes'i konuk etti. Karşılaşmanın başında sahneye çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, savunma arkasına sızarak rakip savunmayı hazırlıksız yakaladı.
Zeki Çelik’ten harika gol!
Mücadelenin 5. dakikasında gelen gol, erken dakikalarda tribünleri hareketlendirdi. Zeki Çelik'in doğru zamanlamayla yaptığı koşu ve bitiriciliği, Cristiano Ronaldo'nun benzer gol vuruşlarını akıllara getirdi.
Spor
Erling Haaland'ın Call of Duty itirafı gündeme bomba gibi düştü: "Hayatımda boyunca…"
Spor
Üst üste 6. yenilgi! Samsunspor için tehlike çanları çalıyor: Kasımpaşa evinde 4-1 mağlup etti
Başlıklar :Zeki ÇelikJuventusUEFA Avrupa Ligi