Üst üste 6. yenilgi! Samsunspor için tehlike çanları çalıyor: Kasımpaşa evinde 4-1 mağlup etti
15:31, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 15:34, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle haftayı üç puanla kapattı. Samsunspor üst üste 6. yenilgisini alarak ligde 4 puanla 17. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 10 puanla 10. sırada yer aldı. Goller dakika 26' Claudio Winck, 31' ve 61' Adem Arous (2), 45' Tanguy Coulibaly, 78' Adrian Benedyczak'dan geldi. Kasımpaşa - Samsunspor maç özeti haberimizde.
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Galibiyet golleri Winck, Adem Arous (2) ve Benedyczak'dan geldi. İşte Kasımpaşa - Samsunspor maç özeti...
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Kasımpaşa - Samsunspor maç özetini izlemek için
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
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Başlıklar :SamsunsporSüper LigKasımpaşa