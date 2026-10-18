Kasımpaşa tribünlerinden Filistin'e destek: Samsunspor maçında bayrak açıldı
15:12, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 15:43, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa taraftarlarından Filistin mesajı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa - Samsunspor maçında Kasımpaşa taraftarları Filistin bayrağı açarak destek mesajı verdi. Tribünlerdeki bu görüntü mücadelenin dikkat çeken anlarından biri oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasında tribünlerde dikkat çeken bir görüntü yaşandı.
Kasımpaşa taraftarları, mücadele sırasında Filistin bayrağı açarak Filistin'e destek verdi.
Kasımpaşa taraftarlarından Filistin mesajı
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Samsunspor'u karşı karşıya getiren maçta tribünlerde Filistin bayrağı açıldı.
Kasımpaşa taraftarları, karşılaşma sırasında açtıkları Filistin bayrağıyla destek mesajı verdi. Tribünlerdeki görüntü, mücadelenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.
Spor
Fenerbahçe’nin 3-0'lık zaferi sonrası yıldız futbolcuya olay eleştiri: ‘Eski enerjisi yok’
Spor
Derbinin şifresini Alanyaspor teknik direktörü verdi: Galatasaray buna dikkat etsin!
Spor
Fenerbahçe'nin penaltısı neden tekrarlanmadı? İşte kararın nedeni...
Başlıklar :KasımpaşaSamsunsporSüper Lig