Fenerbahçe'nin penaltısı neden tekrarlanmadı? İşte kararın nedeni...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan maçta penaltı pozisyonu tartışma yarattı. Mason Greenwood'un kullandığı penaltıdan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara gönderdi ancak gol, milli futbolcunun vuruştan önce ceza sahasına girmesi nedeniyle iptal edildi. Peki, Fenerbahçe neden penaltıyı yeniden kullanmadı? İşte futbol oyun kurallarındaki karşılığı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Mason Greenwood'un vuruşunda gol çıkmazken, pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci dönen topu ağlara gönderdi.
Ancak İrfan Can'ın penaltı vuruşu yapılmadan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Pozisyonun ardından penaltının neden tekrarlanmadığı merak konusu oldu.
Futbol kuralları ne diyor?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) 14. kuralı olan “Penaltı Vuruşu” bu tür pozisyonları açıkça düzenliyor.
Kurala göre, penaltıyı kullanan oyuncunun takım arkadaşı top oyuna girmeden önce ceza sahasına girerse, bu ihlal oyuncunun kaleciyi açıkça etkilemesi veya dönen topa müdahale ederek gol atması, gol girişiminde bulunması ya da gol fırsatı oluşturması durumunda cezalandırılır.
İhlali yapan hücum oyuncusu, kaleciden veya direkten dönen topu oynayıp gol atarsa gol iptal edilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir. Bu durumda penaltı tekrarlanmaz.