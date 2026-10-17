Derbinin şifresini Alanyaspor teknik direktörü verdi: Galatasaray buna dikkat etsin!

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ"





Takımının ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini ancak hücumdaki fırsatları değerlendiremediğini söyleyen Pereira, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:





"Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Biz kendi ilk yarımıza göre ikinci yarı daha iyiydik. Solda İbrahim, Ruan, Elia çok topla buluştu. Zorlamaya çalıştığımız anlarda alanlar verdik. Böyle goller yedik. 2-0'dan sonra bile gol atabilseydik oyuna geri dönebilirdik. 5-6 pozisyona girip gol atamayınca işler zor oluyor. Fenerbahçe galibiyeti hak etti."



