Derbinin şifresini Alanyaspor teknik direktörü verdi: Galatasaray buna dikkat etsin!
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Pereira, Fenerbahçe'nin geçiş oyunundaki etkinliğine dikkat çekerek sarı-lacivertli ekibin haklı bir galibiyet aldığını ifade etti.
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının performansını ve Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliğini değerlendirdi.
"GEÇİŞ HÜCUMLARINDA ÇOK İYİLER"
Fenerbahçe'nin özellikle geçiş oyununda etkili olduğunu belirten Pereira, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında gole kadar pozisyonları vardı. Fenerbahçe sonuç olarak büyük, iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Kompakt kalmıştık ama geçişten gol yedik. Bu konuda geçişleri çok iyi, 9 gol buldular geçişten diye oyuncuları uyardık. İlk yarı bitimine 5 dakika kala golü yedik."
"TOPA YETERİ KADAR SAHİP OLAMADIK"
İlk yarıda topa sahip olmakta zorlandıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, yaptıkları hatalara dikkat çekti.
"Topa yeteri kadar sahip olamadık. 1-2 pastan sonra genelde kaybettik. Bu da işimizi zorlaştırdı. Antrenmanda alanlara, boşluklara çalıştık ama o boşlukları bulamadık. Yediğimiz golde de uzun vurmalıydık, gerekirse uzun vurmak gerekiyor."
"UFACIK BİR ŞEYDEN GOL ÇIKARABİLİYORLAR"
İkinci yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Pereira, Fenerbahçe kalecisi Ederson'un kurtarışlarına da değindi.
"İkinci yarı pozisyonlarımız oldu. İbrahim Kaya vurdu, Ederson çıkardı. Fatih'in tehlikeli ortası vardı. Oralarda 1-1'i bulsak maç farklı olabilirdi. Yine Hagi vurdu, Ederson çıkardı. Yine Ederson'un başlattığı atakta gol yedik. Büyük takımlar böyle, ufacık bir şey verseniz bile oradan gol çıkarabiliyorlar."
"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ"
Takımının ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini ancak hücumdaki fırsatları değerlendiremediğini söyleyen Pereira, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Biz kendi ilk yarımıza göre ikinci yarı daha iyiydik. Solda İbrahim, Ruan, Elia çok topla buluştu. Zorlamaya çalıştığımız anlarda alanlar verdik. Böyle goller yedik. 2-0'dan sonra bile gol atabilseydik oyuna geri dönebilirdik. 5-6 pozisyona girip gol atamayınca işler zor oluyor. Fenerbahçe galibiyeti hak etti."