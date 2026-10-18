Fenerbahçe’nin 3-0'lık zaferi sonrası yıldız futbolcuya olay eleştiri: ‘Eski enerjisi yok’

Yağcıoğlu, Greenwood için şu ifadeleri kullandı:

"Greenwood bu aralar ilk geldiği ve birkaç maç üst üste koyduğu performansın altında gitmeye başladı. Yani çok skor yapmasına, katkı sağlamasına alışmıştık. Onda birazcık bir düşüş var."

Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin performansını beğendiğini belirten yorumcu, Levent Mercan'ın da hücum ve savunma yönünden iyi bir maç çıkardığını ancak uzun süre forma giymemesinin temposunu etkilediğini söyledi.