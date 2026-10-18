Fenerbahçe’nin 3-0'lık zaferi sonrası yıldız futbolcuya olay eleştiri: ‘Eski enerjisi yok’
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek derbi öncesi kritik bir galibiyet aldı. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, skorun netliğine rağmen sarı-lacivertlilerin oyun temposunu eleştirdi. Yağcıoğlu Fenerbahçeli yıldızın performansındaki düşüşe de dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriç kaydetti.
TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, yoğun maç takviminde alınan üç puanın önemine dikkat çekti. Fenerbahçe'nin son dört lig maçında gol yemediğini hatırlatan yorumcu, takımın hücum istatistiklerinin de dikkat çekici olduğunu belirtti.
Yağcıoğlu, "Çok oyuna bakacağımız haftalar değil çünkü çok yoğun bir maç periyodundan geçiyor takımlar. Dolayısıyla üçer puan alıp yollarına devam etmeleri son derece değerli. Bir diğer açıdan, yanılmıyorsam dört maç oldu, Fenerbahçe gol yemiyor ligde." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın istatistiklerini de değerlendiren Yağcıoğlu, "3-0, net bir skor. Sayılmayan üç tane gol; ikisi haklı, biri haksız. Kaçan net 6 tane pozisyon varmış, istatistikler öyle söylüyor. 23 şut çekmiş, 44 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş... Baktığın zaman fazla bir şey söyleyemezsin." dedi.
"Oyunda genel anlamda bir tatsızlık var"
Fenerbahçe'nin galibiyetine rağmen oyun temposunu yeterli bulmadığını belirten Yağcıoğlu, sarı-lacivertli takımın topa sahip olduğu bölümlerde daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Deneyimli yorumcu, "Oyun çok yavaş oynanıyor. Yavaş, yavaş yavaş... Ama sonunda işi bitiriyor. Rakip de sadece 9 kez gelebilmiş, Alanyaspor Fenerbahçe'nin ceza sahasına. Bu da doğru. İşin bu tarafına baktığın zaman da doğru ama oyunda genel anlamda bir tatsızlık var gibi, o da bence tempodan kaynaklanıyor. Bu takımın belirli zamanlarda temposunu arttırması lazım." diye konuştu.
Yağcıoğlu, hafta içinde İngiltere'de oynanan Aston Villa maçındaki ağır mağlubiyetin ve yolculuğun futbolcuları etkilemiş olabileceğini de dile getirdi.
Fenerbahçe'nin temposunu yükseltmesi halinde daha etkili bir oyun ortaya koyabileceğini belirten yorumcu, "Bu takım temposunu arttırırsa çok daha iyi işler yapacağı da bir gerçek. Temposunun artması lazım, orada bir sıkıntı var." ifadelerini kullandı.
"Greenwood'da düşüş var"
İlker Yağcıoğlu, Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan yararlanamayan Mason Greenwood'un son haftalardaki performansını da değerlendirdi. İngiliz futbolcunun sezonun ilk bölümündeki etkili görüntüsünden uzaklaştığını söyleyen Yağcıoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Lukaku'nun gollerinin ise oyuncular açısından önemli olduğunu belirtti.
Yağcıoğlu, Greenwood için şu ifadeleri kullandı:
"Greenwood bu aralar ilk geldiği ve birkaç maç üst üste koyduğu performansın altında gitmeye başladı. Yani çok skor yapmasına, katkı sağlamasına alışmıştık. Onda birazcık bir düşüş var."
Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin performansını beğendiğini belirten yorumcu, Levent Mercan'ın da hücum ve savunma yönünden iyi bir maç çıkardığını ancak uzun süre forma giymemesinin temposunu etkilediğini söyledi.
Lukaku için İsmail Kartal'a öneri
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku'nun ilk golünü atmasının önemli olduğunu belirten Yağcıoğlu, Belçikalı futbolcunun ceza sahasında daha fazla topla buluşturulması gerektiğini ifade etti.
Lukaku'nun fiziksel özelliklerinden daha fazla yararlanılabileceğini dile getiren yorumcu, Fenerbahçe'nin orta yapma sayısına dikkat çekti.
Yağcıoğlu, "Lukaku ile oynuyorsun, maç boyu yaptığı orta 19. Bu sayı az. 8 tane isabetli ortası var Fenerbahçe'nin. Mesela Alanya da 18 tane orta yapmış. Şimdi bazı maçlar hatırlıyorum ben 45 tane, 50'ye yakın orta yapılıyordu. O zaman da santrforun yoktu." dedi.
Lukaku'nun hava toplarındaki etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yağcıoğlu, "Şimdi Lukaku varsa; ayağına atmak güzel, hani ayağına atıp koşmak güzel. Çünkü o topları saklayabiliyor. Ama kenarlara indiğin zaman da orada bir dev varsa Lukaku gibi, havadan sana bir şekilde indirir. Kaleye vurup gol atar. Belki bunu da bir plan olarak İsmail Kartal'ın düşünmesi lazım ya da biraz daha fazla kullanması lazım." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray derbisi öncesi galibiyet çok önemli"
Fenerbahçe'nin önündeki yoğun fikstüre de değinen İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor karşısında puan kaybetmemesinin önemini vurguladı.
Sarı-lacivertli ekibin Slavia Prag ve Galatasaray maçları öncesinde kazandığı üç puanın değerli olduğunu belirten Yağcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok önemli maçlar... Slavia Prag üstüne Galatasaray derbisi. Bugün bir beraberlik olsa bir şey olsa ne derbinin anlamı kalır ne bir şey kalır. O yüzden bu maçı kazanması Fenerbahçe açısından son derece önemli."
Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında rakibine fazla fırsat vermeden kazandığını belirtirken hakem yönetimini de eleştirdi.