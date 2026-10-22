Dünyaca ünlü teknik adamın Şampiyonlar Ligi önerisi olay oldu: ‘Takım sayısını düşürün!’
Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatına yönelik eleştirilerde bulundu. Turnuvada yalnızca en iyi takımların mücadele etmesi gerektiğini savunan deneyimli çalıştırıcı, takım sayısının azaltılmasının rekabet seviyesini yükselteceğini ve sakatlıkları azaltabileceğini söyledi.
Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin mevcut yapısını eleştirdi.
Organizasyonun adının Şampiyonlar Ligi olduğunu hatırlatan Van Gaal, turnuvada Avrupa'nın en iyi takımlarının yer alması gerektiğini belirtti.
Van Gaal, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ligin adı Şampiyonlar Ligi, değil mi? Burada en iyi takımlar mücadele etmeli. Böylece takımlar arasındaki seviye farkı azalır ve daha az gol atılır."
"20 yıl önce UEFA'ya söyledim ama beni dinlemediler"
Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının azaltılması gerektiğini savunan Van Gaal, böyle bir değişikliğin turnuvanın kalitesini artıracağını ve futbolcuların yaşadığı sakatlıkların önüne geçilmesine yardımcı olacağını ifade etti.
Hollandalı teknik direktör, UEFA'ya yıllar önce de benzer bir öneride bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını belirterek şunları söyledi:
"Takım sayısını azaltarak daha yüksek seviyeli, daha heyecanlı ve daha az sakatlığın yaşandığı bir turnuva elde edebilirsiniz. Bunu 20 yıl önce UEFA'ya söyledim ama beni dinlemediler."