Italiano acil istedi: Beşiktaş ocak ayında ilk ona gidecek
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta düğmeye basıldı. Italiano'nun isteği üzerine ocak ayında ilk o isim için nabız yoklanacak.
Beşiktaş'ta ocak ayı gelmeden transfer hazırlığı başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeni umutlara yelken açan siyah-beyazlılarda yönetim, devre arasında en az 2-3 takviye yapacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İtalyan hocanın raporuna göre hareket edecek olan Beşiktaş'ta öncelik stoper.
Hücum hattında problem görmeyen Italiano, savunma sorunlarını çözmeleri gerektiğini belirtirken sezon başında listede olan West Ham'ın 1.94'lük Yunan savunmacısı Konstantinos Mavropanos yeniden gündeme geldi.
İngiliz ekibinin devre arasında oyuncuyu bırakma ihtimali zor görünse de yönetimin tavrı transferde belirleyici olacak.