Italiano acil istedi: Beşiktaş ocak ayında ilk ona gidecek

Beşiktaş'ta ocak ayı gelmeden transfer hazırlığı başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeni umutlara yelken açan siyah-beyazlılarda yönetim, devre arasında en az 2-3 takviye yapacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İtalyan hocanın raporuna göre hareket edecek olan Beşiktaş'ta öncelik stoper.