Uzmanından tansiyon ve şeker hastalarına kış tavsiyeleri: Uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurun

Mevsim geçişleri ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan halsizlik, soğuk algınlığı ve kronik rahatsızlıklar, vatandaşları gelişigüzel vitamin ile takviye edici gıda kullanımına yönlendiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Karabulut, bilinçsizce tüketilen takviyelerin organlar üzerinde yaratabileceği tehlikelere dikkat çekerek kritik tıbbi uyarılarda bulundu.

Vitaminlerin yalnızca vücutta bir eksiklik olduğunda veya hekim reçetesiyle kullanıldığında fayda sağladığını belirten Dr. Karabulut, kulaktan dolma bilgilerle yüksek dozda alınan takviyelerin organ hasarlarına yol açabileceğini ifade etti:

"Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimiz için gereklidir ancak gelişigüzel vitamin kullanmak zararlı olabiliyor. Yüksek doz kullanıldığında vücuda zarar verir. Örnek verecek olursak, D vitaminini yüksek dozda aldığımızda kanda kalsiyumu yükselterek böbreklere zarar verebilir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; daha fazla vitamin, daha güçlü bağışıklık demek değildir. Vitaminler ancak yerinde kullanımda faydalı olur."

UZUN SÜREN YORGUNLUK İHMALE GELMEZ

Mevsim geçişlerinde yeme, uyku ve hareket düzeninin değişmesiyle halsizlik yaşanabileceğini aktaran Karabulut; diyabet, tiroid, kansızlık ve uyku bozukluklarının da bu duruma yol açabileceğini belirtti. Halsizliğin uzun sürmesi, günlük aktiviteleri engellemesi ya da yanında istemsiz kilo kaybı, ateş, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

TANSİYON VE ŞEKER HASTALARINA KIŞ TAVSİYELERİ

Soğuk havalarda damarların daralması nedeniyle tansiyon hastalarının kan basıncında yükselmeler görülebileceğine işaret eden Dr. Karabulut, kış aylarında eczaneden reçetesiz ilaç veya takviye alınırken mutlaka tansiyon hastası olunduğunun belirtilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bazı etken maddelerin tansiyonu aniden fırlatabileceğini belirten Karabulut, hareket azlığı ve enfeksiyonların şeker hastalarında da kan şekerini yükselttiğini söyleyerek takiplere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Sağlığın korunması için yetişkinlere günde 7-9 saat uyku, dengeli beslenme ve her gün 30 dakika tempolu yürüyüş öneren Karabulut, bu alışkanlıkların sadece kışın değil, tüm yaşama yayılması gerektiği çağrısında bulundu.