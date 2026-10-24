Türkiye'de bir ilk: Muş’taki hasta 1400 kilometre uzaktan ameliyat edildi

Türkiye sağlık sektöründe çığır açan tarihi bir başarıya imza atıldı. Muş Devlet Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 43 yaşındaki Aynur Karaca, telecerrahi teknolojisi kullanılarak binlerce kilometre öteden gerçekleştirilen robotik operasyonla sağlığına kavuştu.

1400 KİLOMETREDEN ROBOTİK CERRAHİ

Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer tarafından takip edilen Aynur Karaca’nın rahatsızlığı sebebiyle rahminin alınmasına karar verildi. Op. Dr. Tuncer, operasyonun telecerrahi yöntemiyle robotik olarak yapılacağını ve bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olacağını hastaya aktardı.

Gerekli altyapı ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanmasının ardından operasyona başlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma (İDEA) Geliştirme ve Eğitim Ofisi’nde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlandı. Ameliyatı Muş’ta Op. Dr. Haticegül Tuncer yürütürken, Doç. Dr. Başaran ise 1400 kilometre mesafeden sisteme müdahale ederek histerektomi ameliyatını başarıyla tamamladı.

"HASTA GÜVENLİĞİNİ ESAS ALDIK"

Tarihi operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Muş Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ameliyatın baştan sona hasta güvenliği esas alınarak büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve tıp tarihi açısından gurur verici bir adım atıldığını ifade etti. Operasyonun başarısı, Türkiye'de uzaktan sağlık ve telecerrahi uygulamalarının geleceği açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.