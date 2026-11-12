İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirsiniz: Kış çaylarında şaşırtan bulgular

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Kış çaylarının içinden kuş tüyü ve böcek larvası çıktı

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gripten korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel karışımlara yöneliyor. Ancak aktarlarda satılan bazı kış çayları üzerinde yapılan bilimsel araştırma, bu ürünlerin içeriklerine ilişkin dikkat çeken bulguları ortaya koydu. Mersin Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, 15 farklı aktardan satın alınan 11 farklı kış çayı incelendi. Ürünlerin etiketlerinde belirtilen bitkilerle paketlerin içindeki içeriklerin uyumu kontrol edilirken, karışımlarda bulunmaması gereken çeşitli maddeler tespit edildi.

Araştırmada hangi maddeler tespit edildi?

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Muhyettin Şentürk, incelemelerde kuş tüyü, hayvan ve böcek larvaları, böcek yumurtaları, taş ve ip gibi yabancı maddelere rastladıklarını söyledi. Şentürk, ayrıca ürünlerde mantar bulaşması ve etiketlerde belirtilmeyen farklı bitki türlerinin de bulunduğunu aktardı.

"İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirler"

Bitkisel karışımların bilinçsiz tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Şentürk, özellikle alerjisi bulunan vatandaşları uyardı. Araştırmada buğdaygiller familyasına ait, karışımlarda bulunmaması gereken bitkilerin de tespit edildiğini kaydeden Şentürk, bu ürünlerin buğday alerjisi veya farklı bitki alerjileri bulunan kişilerde reaksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekti. Şentürk, "İnsanımız güvendiği bu karışımları kullandığında, iyileşmek isterken daha çok hastalanabilir" diyerek bitkisel ürünlerin bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.