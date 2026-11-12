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Japonya'da yeni salgın alarmı: Bir hafta sürecek 200 bin tanesi öldürülecek

10:31, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:56, 12/11/2026, Perşembe
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Japonya’nın Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentindeki bir çiftlikte yılın ilk kuş gribi vakasının tespiti üzerine harekete geçen yetkililer, tesisteki 200 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı. Bölge karantina altına alınırken, Tarım Bakanlığı hijyen denetimlerini ve dezenfeksiyon önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Japonya’nın Kyoto eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Yılın ilk salgını olarak kayıtlara geçen olayın ardından yaklaşık 200 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verilirken, çiftlik çevresinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.


Kyoto Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kameoka kentindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda kanatlının şüpheli şekilde ölmesi üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan laboratuvar testlerinde, yüksek bulaşıcılık özelliği taşıyan H5 tipi kuş gribi virüsü tespit edildi.


200 bin tavuk için itlaf kararı


Salgının doğrulanmasının ardından enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla çiftlikteki yaklaşık 200 bin tavuğun itlaf edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca tesisin çevresinde 10 kilometrelik alan kısıtlı hareket bölgesi ilan edildi.


Çiftliğin 3 kilometre çevresinde bulunan diğer işletmelerden tavuk ve yumurta sevkiyatları da geçici olarak durduruldu. Böylece salgının bölgedeki diğer kanatlı hayvan işletmelerine ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.



Salgınla mücadele bir hafta sürecek


Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki, salgına karşı gerekli bütün tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Pozitif test sonuçlarının ardından itlaf çalışmalarının yanı sıra virüs bulaşma riski bulunan malzemelerin imhasına da başlandığını belirten Nishiwaki, kapsamlı müdahalenin yaklaşık bir hafta içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.


Nishiwaki, virüs taşıyan tavuk eti veya yumurtaların piyasaya ulaşmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak vatandaşlardan endişeye kapılmamalarını istedi.


Bakanlıktan çiftliklere sıkı denetim talimatı


Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Arata Takebe de salgının doğrulanmasının ardından ilgili kurumların katılımıyla acil durum toplantısı gerçekleştirdi.


Toplantıda çiftliklerdeki hijyen ve biyogüvenlik uygulamalarının daha sıkı denetlenmesini isteyen Takebe, olası vakaların erkenden bildirilmesi ve işletmelerde kapsamlı dezenfeksiyon yapılması gerektiğini belirtti. Bakan Takebe, salgının yayılmasını engellemek için mevcut tüm önlemlerin eksiksiz uygulanması talimatını verdi.


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Başlıklar :arata takebejaponyakyotokameoka
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Japonya'da yeni salgın alarmı: Bir hafta sürecek 200 bin tanesi öldürülecek
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