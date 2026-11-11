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Maldivler İsrail'e kapılarını kapattı: İsrail pasaportuna koşulsuz yasak

12:46, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Maldivler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e desteğini ortaya koymak amacıyla yasağı genişletiyor.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini açıkladı. Parlamentoya sunulan yeni yasa tasarısıyla, mevcut yasağın şartlardan bağımsız ve kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Maldivler, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişine yönelik yasağı genişletmeye hazırlanıyor.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Muizzu, hükümetin parlamentoya sunduğu önemli yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muizzu, önceki yasağın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımı durdurana kadar İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişini yasaklanmasını öngördüğünü hatırlatarak, mevcut yasa tasarısının ise şartlar değişse bile İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin koşulsuz yasaklanmasını öngördüğünü ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların Maldivler'e girişine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Muizzu, Maldivler'in Filistin davasını desteklediğini ve uluslararası platformlarda bu tutumunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Maldivlerin bu hassas konudaki tutumunun değişmediğini kaydetti.

Maldivler, Nisan 2025'te İsrail pasaportu taşıyanların Gazze'deki soykırım durana kadar ülkeye girişini yasaklamıştı.

Gazze'de can kaybı 74 binden fazla

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda bin 614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana da 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini geçti.

İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.


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Başlıklar :israilMaldivlerpasaport
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Maldivler İsrail'e kapılarını kapattı: İsrail pasaportuna koşulsuz yasak
Maldivler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e desteğini ortaya koymak amacıyla yasağı genişletiyor.
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