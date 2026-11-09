Rusya: Ukrayna ve Avrupa savaşı sürdürmek için hazırlık yapıyor

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Rusya'nın başkenti Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi sekreterleri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Şoygu, Batı'nın dünyadaki gerilimi artırdığını, bunun da küresel çatışma potansiyelinin giderek yükselmesine yol açtığını kaydetti.

Ukrayna krizine değinen Şoygu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Şoygu, Avrupa ülkelerinin Kiev'e askeri ve mali destek sağlamayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Ukrayna ve Avrupalı destekçileri, barış için değil, savaşı sürdürmek için hazırlanıyor. Artan sosyal ve ekonomik sorunların artmasına rağmen Kiev, kalıcı barışın sağlanmasını mümkün kılacak uzun vadeli çözümleri görüşmeye hazır değil" diye konuştu.

Reklam Reklam

Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin sürdüğünü belirten Şoygu, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki askeri altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlar attığını ifade etti.

Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin de Şoygu, durumun iyileşme eğilimi gösterdiğini ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin buna katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Sergey Şoygu, Güney Kafkasya'da 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu kapsamındaki çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Dünya

ABD'nin İran çıkmazı: Savaşı bitirmek için Çin'in kapısını çaldı

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına saldırı: 600 bin hane karanlıkta

Gündem

Karadeniz’de mayın mesaisi