ABD ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor: Yaprağından posasına dev ekonomiye dönüştü

Türk Telekom teknolojisi sürdürülebilir bir dünya için geleceğe yön veriyor
Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sürdürülebilir gelecek vizyonuyla teknoloji yatırımlarını şekillendiriyor. Antalya’da ilk kez düzenlenecek COP31’de Master Partner ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alacak şirket, zirvenin tüm teknoloji altyapısını üstlenerek basın mensuplarının ve ziyaretçilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak. Veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezini kapsayan bütüncül bir sistem kuracak olan Türk Telekom, 5G dahil yüksek kapasiteli ve tam kapsama sağlayan çözümleriyle COP31’i fiber hızıyla dünyaya bağlayacak.
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