Türkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat

İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Irak arasında Sincar ve Başika-Zilikan yerleşkesine ilişkin varılan mutabakatları içeren ortak basın açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, Sincar’da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve PKK terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması yönündeki ortak irade vurgulandı.
"PKK'nın varlığına son verilmesi yönünde atılan adımlar takdire şayan"
Türkiye ve Irak makamları, iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat doğrultusunda, Irak makamlarının Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi konusunda ortak iradelerini teyit etti.
"Türkiye üzerine düşen adımları atmaya başlayacak"
Açıklamada, Türk tarafının liderler düzeyinde varılan mutabakat çerçevesinde Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredilmesine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan ettiği bildirildi.
Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi faaliyete geçirilecek"
Taraflar ayrıca, PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar’da başlayan sürecin ilerleyişini müştereken teyit ve denetlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.
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