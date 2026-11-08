MHP'den Karabağ Zaferi'nin 6. yılına özel mesaj: Bahçeli'nin sözleri damga vurdu

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, zaferin tarihi önemi vurgulanarak;
ifadeleri kullanıldı.
"8 Kasım 2020 Karabağ Zaferi kutlu olsun. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"
BAHÇELİ’NİN TARİHİ SÖZLERİ VİDEODA YER ALDI
başlığıyla hazırlanan videolu içerikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi vurguları yer aldı.
"8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kutlu olsun"
Bahçeli'nin video mesajındaki
açıklaması dikkat çekti.
"Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ, Türk'ün çelikten bileğidir"
"İKİ DEVLET TEK MİLLET, İKİ AYRI BEDENDE AYNI CANIZ"
Devlet Bahçeli'nin videoda yer verilen konuşmasının devamında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağa dikkat çekilerek;
sözleriyle iki ülke arasındaki kardeşlik ve birlik mesajı yenilendi.
"İki devlet, tek milletiz. İki ayrı bedende aynı canız. Biz, Türk milletiyiz"
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