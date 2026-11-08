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SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: İşte 2027 asgari ücreti için 'en güçlü zam ihtimali'

09:19, 08/11/2026, Pazar
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Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında 4 farklı zam senaryosunu hesapladı. Mevcutta net 28 bin 75 TL olan asgari ücret için beklentilerini sıralayan Yılmaz, en güçlü zam oranının yüzde 30 olacağını öngördü.

Aralık ayında toplanacak 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde 2027 yılı yeni asgari ücret rakamına dair pazarlık masasının senaryoları şekillenmeye başladı.

CNN Türk canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut 28 bin 75 TL'lik net ücrete göre olası rakamları sıraladı:


  • Yüzde 25 zamda 35 bin 94 TL,
  • yüzde 30 zamda 36 bin 498 TL,
  • yüzde 35 zamda 37 bin 901 TL ve
  • yüzde 40 zamda 39 bin 305 TL

Yılmaz, masadan çıkacak en güçlü ihtimalin yüzde 30 zam ile 36 bin 498 TL olacağını tahmin etti.

İŞVEREN MALİYETİ DE HESAPLANDI

OVP'de bu yıl gerçekleşecek enflasyonun yüzde 28,40, gelecek yıl hedefinin ise yüzde 21 olduğunu hatırlatan Yılmaz, zam pazarlığının yüzde 25 bandından başlayıp yüzde 30'a bağlanacağını öngördü.

Net ücretin 36 bin 498 TL olması halinde brüt ücretin 42 bin 939 TL'ye yükseleceğini söyleyen Yılmaz; işveren maliyetinin imalat sektöründe teşviklerle 50 bin 990 TL, hizmet sektöründe ise 52 bin 278 TL olacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 88 AYRI KALEMİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK


Asgari ücret artışının sadece maaşları değil, ekonomideki toplam 88 ayrı kalemi doğrudan tetikleyeceğini belirten SGK Uzmanı Yılmaz; doğum ve askerlik borçlanması gibi 11 farklı borçlanma türünün, işsizlik maaşının, kıdem tazminatı tabanının ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin yeni rakamla birlikte baştan aşağı değişeceğini hatırlattı.

Başlıklar :asgari ücretsgkemin yılmaz2027
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SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: İşte 2027 asgari ücreti için 'en güçlü zam ihtimali'

Aralık ayında toplanacak 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde 2027 yılı yeni asgari ücret rakamına dair pazarlık masasının senaryoları şekillenmeye başladı.

CNN Türk canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut 28 bin 75 TL'lik net ücrete göre olası rakamları sıraladı:


  • Yüzde 25 zamda 35 bin 94 TL,
  • yüzde 30 zamda 36 bin 498 TL,
  • yüzde 35 zamda 37 bin 901 TL ve
  • yüzde 40 zamda 39 bin 305 TL

Yılmaz, masadan çıkacak en güçlü ihtimalin yüzde 30 zam ile 36 bin 498 TL olacağını tahmin etti.

İŞVEREN MALİYETİ DE HESAPLANDI

OVP'de bu yıl gerçekleşecek enflasyonun yüzde 28,40, gelecek yıl hedefinin ise yüzde 21 olduğunu hatırlatan Yılmaz, zam pazarlığının yüzde 25 bandından başlayıp yüzde 30'a bağlanacağını öngördü.

Net ücretin 36 bin 498 TL olması halinde brüt ücretin 42 bin 939 TL'ye yükseleceğini söyleyen Yılmaz; işveren maliyetinin imalat sektöründe teşviklerle 50 bin 990 TL, hizmet sektöründe ise 52 bin 278 TL olacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 88 AYRI KALEMİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK


Asgari ücret artışının sadece maaşları değil, ekonomideki toplam 88 ayrı kalemi doğrudan tetikleyeceğini belirten SGK Uzmanı Yılmaz; doğum ve askerlik borçlanması gibi 11 farklı borçlanma türünün, işsizlik maaşının, kıdem tazminatı tabanının ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin yeni rakamla birlikte baştan aşağı değişeceğini hatırlattı.

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