Kayıpları tanıtımla telafi ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Turizmde yalnızca ziyaretçi sayısını artırmayı değil, nitelikli turist ve kişi başı geliri yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Ersoy, 2025 yılının 65,2 milyar dolar gelir ve 64 milyon ziyaretçiyle tamamlandığını hatırlattı.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 20 İPTAL

2026 yılına olumlu verilerle başladıklarını ancak 28 Şubat'ta başlayan İran savaşıyla birlikte tablonun değiştiğini kaydeden Ersoy, "Savaşın ilk ayında, erken rezervasyonun ağırlıklı olarak olduğu Antalya ve Ege'de yüzde 30'a varan iptaller aldık. Bir ay içinde toplam erken rezervasyonda yüzde 20'ye varan iptaller yaşadık" dedi. Kaybın önemli bölümünün geri kazanıldığını belirten Ersoy, tanıtım kampanyalarının da olumlu sonuç verdiğini ve yılı yüzde 1,5-2 bandında ekside kapatmayı beklediklerini söyledi. Petroldeki yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen artışların uçak yakıtında yüzde 300 olarak yansıdığını bildiren Ersoy, "700 dolarlık yakıtlar 2 bin 100 dolarları gördü, şu anda da 1.600 dolar bantlarında gidiyor" ifadelerini kullandı. Yakıt fiyatlarının kısa sürede eski seviyelerine dönmesini beklemediklerini kaydeden Ersoy, charter uçuşlarında 300 dolar olan gidiş-dönüş maliyetinin 400 dolara yükseldiğini aktardı.

COP31 hamlesi

Turistlerde 2017'de 82,9 dolar olan kişi başı gecelik gelirin yılın ilk dokuz ayında 119,9 dolara yükseldiğini belirten Bakan Ersoy, artışın yüzde 44,6 olduğunu bildirdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da dahil edildiği hesaplamada ise kişi başı gecelik gelirin 75,8 dolardan 107,7 dolara çıktığını ve yüzde 42,2 artış gerçekleştiğini kaydetti. Ersoy, Antalya'da COP31 alanının bakanlığa devredileceğini bildirdi.

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